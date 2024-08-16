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09:43, 16 августа 2024Россия

У российского школьника выпал кишечник после поездки на велосипеде

В Уфе у школьника выпал кишечник после поездки на велосипеде, мальчика спасли

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Уфе у 12-летнего школьника выпал кишечник после поездки на велосипеде, мальчика удалось спасти. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, ребенок проткнул живот рулем велосипеда. В тело юного россиянина вонзилась полая железяка — резиновой накладки на ручке не было. Учащегося привезли на экстренную операцию. Она длилась два часа, все прошло хорошо. Мальчик восстанавливается в хирургическом отделении республиканской детской клинической больницы.

До этого в городе Соль-Илецке Оренбургской области школьнику разорвало кишечник после падения с электровелосипеда. Несовершеннолетнего россиянина медики вовремя прооперировали.

Еще раньше в Барнауле 16-летнему подростку удалили внутренний орган после падения с электросамоката.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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