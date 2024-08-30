Из снесенного Дома Советов сделают арт-объект

Из блоков снесенного Дома Советов в Калининграде сделают модный арт-объект

Из снесенного долгостроя, Дома советов в Калининграде, сделают арт-объект. Об этом «Газета.Ru» сообщила со ссылкой на пресс-службу музея «Дом китобоя».

По информации источника, площадка уже объявила конкурс на лучшую концепцию. В разработке произведения современного искусства автор должен будет использовать оригинальные железобетонные блоки оконных конструкций, которые музей сохранил после демонтажа здания. Всего их три, а вес каждого — 3,5 тонны.

«Цель конкурса — сохранить память об уникальном объекте, знаковом для каждого жителя Калининграда, об истории советской архитектуры», — сообщили организаторы.

Ранее стало известно, что житель Лондона нашел у себя в гараже уникальную коллекцию работ Сальвадора Дали.