Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:54, 30 августа 2024Культура

Из снесенного Дома Советов сделают арт-объект

Из блоков снесенного Дома Советов в Калининграде сделают модный арт-объект

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Из снесенного долгостроя, Дома советов в Калининграде, сделают арт-объект. Об этом «Газета.Ru» сообщила со ссылкой на пресс-службу музея «Дом китобоя».

По информации источника, площадка уже объявила конкурс на лучшую концепцию. В разработке произведения современного искусства автор должен будет использовать оригинальные железобетонные блоки оконных конструкций, которые музей сохранил после демонтажа здания. Всего их три, а вес каждого — 3,5 тонны.

«Цель конкурса — сохранить память об уникальном объекте, знаковом для каждого жителя Калининграда, об истории советской архитектуры», — сообщили организаторы.

Ранее стало известно, что житель Лондона нашел у себя в гараже уникальную коллекцию работ Сальвадора Дали.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

      На Западе рассказали о необходимости украинских военных прятаться в Курской области

      Зеленский прокомментировал решение уволить командующего Воздушными силами ВСУ

      Юлия Савичева отдохнула в купальнике у бассейна

      Российского военного осудили на 5,5 года за временное уклонение от службы

      В ВСУ пожаловались на ситуацию на покровском направлении

      В США захотели пересадить солдат на мотопарапланы

      Россияне тушили сигареты о семилетнего мальчика и угрожали ему газовой горелкой

      Брэдли Купер познакомил дочь от Ирины Шейк с новой возлюбленной

      Пять книжных сайтов внесли в реестр запрещенной в России информации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше