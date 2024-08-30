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09:54, 30 августа 2024Экономика

Известный юморист-иноагент задумал хитро избавиться от последнего жилья в России

Shot: юморист Михаил Шац решил продать элитную квартиру в Москве по хитрой схеме

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который переехал в Израиль, собрался избавиться от последнего жилья в России. Артист решил продать элитную квартиру в Москве по хитрой схеме, сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 180 квадратных метров рядом с Патриаршими прудами. Внутри есть гостиная, четыре спальни (одна из них — с гардеробной), три санузла и изолированная кухня. По данным источника, в апреле Шац переписал недвижимость на брата Леонида с такой же фамилией. Вскоре жилье выставили на продажу за 100 миллионов рублей.

Ход с изменением собственника нужен, чтобы повысить ликвидность объекта — на квартиры иноагентов меньше спрос, так как покупатели опасаются быть привлеченными к ответственности за финансирование таких персон.

По этой же причине Шацу пришлось сбить цену на недавно проданную квартиру в Санкт-Петербурге. Изначально недвижимость выставили на продажу за 40 миллионов рублей, но за год не удалось найти нового владельца. В итоге «трешку» продали со скидкой — за 33 миллиона рублей.

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      Нина Ташевская
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