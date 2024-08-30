Казахстан заявил о ключевой роли Татарстана в дружбе с Россией

Президент Казахстана Токаев: Татарстан укрепляет дружбу с Россией

Татарстан укрепляет дружбу и стратегическое сотрудничество Казахстана с Россией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«В Казахстане высоко ценят ваш весомый вклад в укрепление многовековых уз дружбы и сотрудничества между нашими близкими народами», — написал казахстанский глава в поздравительной телеграмме раису (главе) Татарстана Рустаму Минниханову в связи с празднованием Дня Татарстана и Дня города Казань 30 августа.

Токаев также отметил роль Минниханова в превращении Казани в центр притяжения науки и передовых технологий.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились встретиться в ходе государственного визита российского главы в город Астану.