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13:10, 30 августа 2024Бывший СССР

Казахстан заявил о ключевой роли Татарстана в дружбе с Россией

Президент Казахстана Токаев: Татарстан укрепляет дружбу с Россией
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Татарстан укрепляет дружбу и стратегическое сотрудничество Казахстана с Россией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«В Казахстане высоко ценят ваш весомый вклад в укрепление многовековых уз дружбы и сотрудничества между нашими близкими народами», — написал казахстанский глава в поздравительной телеграмме раису (главе) Татарстана Рустаму Минниханову в связи с празднованием Дня Татарстана и Дня города Казань 30 августа.

Токаев также отметил роль Минниханова в превращении Казани в центр притяжения науки и передовых технологий.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились встретиться в ходе государственного визита российского главы в город Астану.

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      Сергей Болиев
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