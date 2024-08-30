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15:46, 30 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над российским правозащитником поместили под стражу

В Саратове арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве правозащитника Сусликова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд поместил под стражу мужчину, который, по предварительным данным, расправился с жителем Саратова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Арестованному предъявили обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Как уточняет ТАСС, погибший саратовец — известный правозащитник Алексей Сусликов, которого ранее обнаружили без признаков жизни.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки в ночь на 11 июля в СНТ «Зеркальный пруд», когда к нему подошел потерпевший и пожаловался на шум. Мужчины поссорились. Разозлившись, фигурант выстрелил в оппонента несколько раз, а затем закопал его тело на территории своего домовладения.

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      Олеся Мицкевич
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