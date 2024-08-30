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11:55, 30 августа 2024Силовые структуры

Росгвардейцы нашли тысячи взрывоопасных предметов в российском агропромышленном комплексе

Саперы Росгвардии нашли более 2,5 тыс. боеприпасов и снарядов НАТО под Херсоном

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Под Херсоном саперы Росгвардии обнаружили более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов при разминировании агропромышленного комплекса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, специалисты инженерной службы нашли более 330 осколочно-фугасных снарядов различного калибра, более 40 осколочно-фугасных реактивных боеприпасов, а также десятки выстрелов с осколочными и осколочно-фугасными минами образца НАТО. Саперы Росгвардии транспортировали найденный арсенал в безопасное место для уничтожения в течение пяти суток.

Офицер инженерной службы ведомства отметил, что задача сотрудников Росгвардии — тщательно исследовать каждый квадратный сантиметр местности, чтобы уберечь жизни мирных людей. За месяц на территории Запорожской и Херсонских областей силовики обнаружили более 3,2 тысячи взрывоопасных предметов, из них более 2,5 тысячи было уничтожено, а остальные переданы в боевые подразделения для дальнейшего использования или для проверок соответствующими ведомствами.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обезвредили кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины, обнаруженный рядом с Курской АЭС.

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      Анна Габай
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