Росгвардейцы нашли тысячи взрывоопасных предметов в российском агропромышленном комплексе

Саперы Росгвардии нашли более 2,5 тыс. боеприпасов и снарядов НАТО под Херсоном

Под Херсоном саперы Росгвардии обнаружили более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов при разминировании агропромышленного комплекса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, специалисты инженерной службы нашли более 330 осколочно-фугасных снарядов различного калибра, более 40 осколочно-фугасных реактивных боеприпасов, а также десятки выстрелов с осколочными и осколочно-фугасными минами образца НАТО. Саперы Росгвардии транспортировали найденный арсенал в безопасное место для уничтожения в течение пяти суток.

Офицер инженерной службы ведомства отметил, что задача сотрудников Росгвардии — тщательно исследовать каждый квадратный сантиметр местности, чтобы уберечь жизни мирных людей. За месяц на территории Запорожской и Херсонских областей силовики обнаружили более 3,2 тысячи взрывоопасных предметов, из них более 2,5 тысячи было уничтожено, а остальные переданы в боевые подразделения для дальнейшего использования или для проверок соответствующими ведомствами.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обезвредили кассетный боеприпас Вооруженных сил Украины, обнаруженный рядом с Курской АЭС.