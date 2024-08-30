Россияне рассказали о потраченном на дорогу до работы времени

«МТС Юрент»: 22 процента россиян добирается до работы больше часа

Каждый пятый россиянин (22 процента) добирается до работы больше часа. Об этом со ссылкой на исследование кикшерингового сервиса «МТС Юрент» пишут «Известия».

Половина граждан тратят на дорогу до места работы от 40 до 60 минут, 13 процентов опрошенных — от 20 до 40 минут. Еще 15 процентов рассказали, что дорога занимает у них меньше времени — до 20 минут.

Чаще всего жаловались на долгую дорогу (более 60 минут) до офиса или предприятия жители Самары (13 процентов), Екатеринбурга (11 процентов) и Нижнего Новгорода (10 процентов). При этом среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска оказалось больше всего тех, кто живет рядом с работой и тратит на дорогу не более 20 минут, рассказал гендиректор «МТС Юрент» Иван Туринге.

Ранее эксперты сервиса по поиску работы SuperJob напомнили россиянам, что трудоустройство с серой зарплатой может повлечь за собой ряд рисков. Так, неофициальную часть работодатель может просто не выплатить. Кроме того, сниженные отчисления в Социальный фонд РФ при зарплате в конверте приведут к тому, что в будущем гражданин будет получать маленькую пенсию.