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21:01, 30 августа 2024Мир

Российский дипломат ответил на обвинения коллеги из США советом посмотреться в зеркало

Постпред РФ: США, обвиняющие Россию в угрозе миру, должны посмотреть в зеркало

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США, обвиняющие Россию в угрозе мировой безопасности, должны сами посмотреть на себя в зеркало. Так на замечание своего американского коллеги отреагировал российский постоянный представитель при ООН Дмитрий Полянский. Отрывок из его выступления публикует Telegram-канал постпредства РФ.

«Поскольку наш американский коллега все чаще вопрошает, кто угрожает миру, и пытается эти обвинения адресовать другим государствам, я бы хотел посоветовать ему почаще подходить к зеркалу», — сказал дипломат.

По выражению Полянского, его визави из США, посмотрев в зеркало, «получит сразу точный и недвусмысленный ответ».

Ранее российский постпред заявил, что западные союзники Киева вляпались в авантюру президента Украины Владимира Зеленского, приняв участие в организации атаки на Курскую область.

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      Виктория Кондратьева
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