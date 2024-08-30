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19:45, 30 августа 2024Мир

Дипломат описал участие Запада в атаке ВСУ на Курскую область словом «вляпались»

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Запад вляпался в курскую авантюру Зеленского

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Западные союзники Киева вляпались в авантюру президента Украины Владимира Зеленского, приняв участие в организации атаки на Курскую область. С таким заявлением выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его цитирует РИА Новости.

«Этот образ оказался настолько далек от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, которую США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от "курской авантюры" Зеленского откреститься. Но факты упрямо говорят о другом. Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру», — сказал дипломат.

Ранее российское посольство в Великобритании сообщило, что Украина может вербовать наемников для участия в конфликте против России через дипмиссию в Лондоне.

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      Виктория Кондратьева
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