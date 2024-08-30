Самолет пролетел низко над домами, едва не рухнул на дорогу и попал на видео

Аэропракт А-22 «Летучая лисица» жестко приземлился под Красноярском

Двухместный сверхлегкий самолет Аэропракт А-22 «Летучая лисица» пролетел низко над домами и едва не рухнул на дорогу под Красноярском. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что во время частного полета пилот обнаружил техническую неисправность и жестко приземлился вблизи аэродрома Кузнецово в Березовском районе Красноярского края.

В результате инцидента никто не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения правил безопасности полетов.

В начале июля в Карелии частный самолет «Борей» совершил жесткую посадку на озеро Валлас. На борту лайнера находились пилот и пассажир, оба они выжили.

