Самолет пролетел низко над домами, едва не рухнул на дорогу и попал на видео

Двухместный сверхлегкий самолет Аэропракт А-22 «Летучая лисица» пролетел низко над домами и едва не рухнул на дорогу под Красноярском. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что во время частного полета пилот обнаружил техническую неисправность и жестко приземлился вблизи аэродрома Кузнецово в Березовском районе Красноярского края.
В результате инцидента никто не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения правил безопасности полетов.
В начале июля в Карелии частный самолет «Борей» совершил жесткую посадку на озеро Валлас. На борту лайнера находились пилот и пассажир, оба они выжили.