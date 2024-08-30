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14:23, 30 августа 2024Силовые структуры

СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

В Волгодонске возбуждено дело по факту отравления пятерых детей в детском саду

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту отравления пятерых детей в детском саду в Волгодонске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении ведомства по Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным следствия, оперативникам поступило сообщение о том, что несколько воспитанников одного из детских садов Волгодонска госпитализированы в связи с плохим самочувствием, вызванным инфекцией. С признаками отравления выявлены пятеро детей, четверо из них госпитализированы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления школьницы шаурмой в Тетюшах.

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      Анна Габай
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