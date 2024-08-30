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12:55, 30 августа 2024Мир

США назвали подходящей страной для начала гражданской войны

Foreign Policy: США соответствуют критериям стран, где начинаются войны

Фото: Erin Scott / Reuters

США соответствуют критериям стран, где начинаются гражданские войны и с каждым годом вероятность подобного конфликта возрастает. Об этом сообщает газета Foreign Policy со ссылкой на политолога Барбару Уолтер.

«Одна из причин, по которой скептики говорят, что это [гражданская война] не может произойти здесь снова, заключается в том, что модель, которую они используют, — это первая гражданская война [1861-1865 годов]. И это правда. Это никогда не повторится здесь. Однако здесь может легко произойти что-то другое», — рассказала исследовательница гражданских войн.

По ее словам, вероятность гражданской войны в США высока из-за недоверия к демократическим институтам и политическим манипуляциям. Она подчеркнула, что для ухода от конфликта необходимо кардинальное реформирование американской демократии на основе опыта стран Европы.

24 апреля американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что в западных странах рано или поздно начнется гражданская война. Таким образом он прокомментировал публикацию канадского профессора Гада Саада, в которой ученый говорит, что принятая на Западе миграционная политика выльется в начало внутриполитического конфликта.

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      Максим Габриелян
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