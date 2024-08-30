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18:57, 30 августа 2024Культура

Трейлер новой «Белоснежки» собрал миллион дизлайков

Трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков

Кадр: фильм «Белоснежка»

Трейлер нашумевшей экранизации «Белоснежки» от студии Disney собрал миллион дизлайков. Об этом сообщил портал ScreenGeek со ссылкой на аналитику YouTube.

Ролик был опубликован три недели назад, при более чем миллионе негативных оценок у трейлера всего чуть больше 80 тысяч лайков. При этом, в комментариях к видео пользователи критикуют создателей фильма за выбор исполнительницы главной роли, слишком большое количество компьютерной графики и бюджет в 209 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что новая адаптация классической сказки выйдет в мировой прокат 21 марта 2025 года.

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      Андрей Шеньшаков
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