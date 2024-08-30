В российском регионе осудили на 7,5 года бывшего начальника таможни

Бывшего начальника отдела Брянской таможни осудили на 7,5 года за взятку

Суд приговорил к 7,5 года лишения свободы начальника отдела Брянской таможни за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по статье о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Суд оштрафовал его на 5,5 миллиона рублей и лишил специального звания.

По данным ведомства, 14 мая 2023 года сотрудник таможни около нежилого здания на Набережной улице в Брянске получил от генерального директора компании миллион рублей. Кроме того, осужденный незаконно хранил дома боеприпасы к нарезному боевому огнестрельному оружию.

Ранее стало известно, что в Рязанской области экс-сотрудника ИК-7 будут судить из-за побега двух заключенных.