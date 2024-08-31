Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

Ермолаев: 100 бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Буркина-Фасо в Курскую область

Бойцов частной военной компании (ЧВК) «Медведь» перебросят из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом заявил командир формирования Виктор Ермолаев.

Уточняется, что в Россию из Африки направят 100 из 200-300 бойцов, находящихся в Буркина-Фасо.

Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага Виктор Ермолаев командир ЧВК «Медведь»

По словам Ермолаева, после выполнения задач на родине бойцы вернутся в Африку.

В феврале бойцы ЧВК «Медведь» участвовали в драке в Крыму

Органы МВД по Республике Крым задержали двух зачинщиков драки в кафе поселка Черноморское. Ими оказались бойцы ЧВК «Медведь». Вооруженные автоматами люди в ходе конфликта избили посетителей, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Местная жительница Анастасия рассказала, что в Черноморском «покрывают» бойцов «Медведя», так как те пугают местных жителей. По ее словам, эта ЧВК пользуется дурной славой у крымчан.

Они пугают народ. Избили двух мужчин около школы ночью, просто шли двое мужчин, не пьяные, их тоже избили и запугивали, чтобы они забрали заявление и отказались от своих слов Анастасия жительница Черноморского

В то же время появилась информация, будто ЧВК «Медведь» связана с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Однако советник руководителя региона Олег Крючков опроверг эти слухи, заявив, что формирование имеет подчинение «совсем по иной вертикали».

Реагируя на инцидент в кафе, командир ЧВК «Медведь» с позывным Джедай заявил, что в условиях возможного появления в Крыму украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) «"медведи" вынуждены реагировать на любой чих».

ЧВК «Медведь» стала «бригадной структурой»

ЧВК «Медведь» называет себя 81-ой отдельной бригадой специального назначения. По информации телеканала «Царьград», организация появилась в 2023 году и изначально была добровольческой батальонной тактической группой ветеранов армейского спецназа, которая «выросла до бригадной структуры», а вооружение и технику ей предоставляет Минобороны России.

По данным Le Monde, ЧВК прибыла в Буркина-Фасо в мае 2024 года для поддержки лидера военной хунты Ибрагима Траоре, пришедшего к власти осенью 2022-го в результате военного переворота и управляющего страной в качестве президента переходного периода.