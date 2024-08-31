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05:27, 31 августа 2024Мир

Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске своих сил

Ермолаев: ЧВК «Медведь» перебросят из Буркина-Фасо в Курскую область

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Силы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» перебросят из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом заявил командир формирования Виктор Ермолаев в беседе с Le Monde.

«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», — сообщил Ермолаев.

По информации издания, ЧВК «Медведь» перебросит в Курскую область 100 своих бойцов. При этом, по словам командования, после выполнения задач на родине они вернутся в Африку.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 28 августа, с начала вторжения пострадал 201 местный житель. Спасти не удалось 31 человека.

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