Хоккеист сборной США оценил отсутствие россиян на чемпионате мира

Защитник сборной США Батчер заявил, что чемпионат мира обеднел без россиян

Защитник «Барыса» и сборной США Уилл Батчер оценил отсутствие россиян на чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат».

Батчер заявил, что чемпионат мира обеднел без россиян. «Сборной США важно играть с сильными командами, какой является команда России. Мне хотелось бы, чтобы на турнирах выступали все сильнейшие», — подчеркнул спортсмен.

Ранее сборная России поднялась на одну строчку рейтинга IIHF. Команда располагается на втором месте, имея в активе 4065 очков. Отстраненные россияне улучшили позицию после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024. Лидирует в рейтинге Канада с 4100 очками, третье место занимает команда Финляндии (3955 очков).

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.