Пашинян оценил вероятность отзыва подписи под трехсторонним заявлением от 2020 года

Пашинян: Армения не будет отзывать подпись под трехсторонним заявлением

Армения не будет отзывать подпись под трехсторонним заявлением с Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года. Вероятность такого шага на пресс-конференции оценил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит ТАСС.

Пашинян отметил, что не видит причин, по которым Армения должна отозвать свою подпись, а также подчеркнул, что страна ни от чего не отказывается. При этом премьер-министр указал на «другую сторону или стороны», которые отказались от обязательств.

Ранее Пашинян сообщил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран для проведения переговоров. Он добавил, что его страна не отказывалась от переговоров в Лондоне, а предложила встречу в двустороннем формате.