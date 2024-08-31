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12:58, 31 августа 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о готовности к переговорам с Алиевым на границе

Пашинян заявил, что готов встретиться с Алиевым для переговоров на границе
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе для проведения переговоров. Слова Пашиняна с пресс-конференции приводит ТАСС.

Премьер-министр заявил, что Армения не отказывалась от переговоров в Лондоне, а предложила провести встречу в двустороннем формате — как договаривались работать изначально. По словам Пашиняна, такой формат приносит результат, а потому необходимо продолжать работать в нем.

Также премьер-министр заявил, что провести следующую встречу на высшем уровне можно на армяно-азербайджанской границе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать мирным переговорам Баку и Еревана, помогать в продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.

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      Илона Палей
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