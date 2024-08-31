Подполье «Дозор» разбило грузовик ВСУ в Славянске, подконтрольном Украине в ДНР

Подполье «Дозор» уничтожило в городе Славянск грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители подполья в своем Telegram-канале.

«Подполье "Дозора" (D) уничтожило грузовик ВСУ во временно оккупированном киевским режимом Славянске», — указано в публикации.

В сообщении атака на грузовик также названа «наглядным примером» уничтожения логистики и резервов украинской армии. Подполье тем самым помогло Вооруженным силам России, действующим на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее координатор подполья в Николаевской области Украины Сергей Лебедев рассказал об ударе по зданию с иностранными наемниками в Одессе во время приема и распределения техники. В результате спастись не смогли 20 человек.