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11:23, 31 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об уничтожении грузовика ВСУ в Славянске

Подполье «Дозор» разбило грузовик ВСУ в Славянске, подконтрольном Украине в ДНР

Кадр: Telegram-канал «Дозор (D)»

Подполье «Дозор» уничтожило в городе Славянск грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители подполья в своем Telegram-канале.

«Подполье "Дозора" (D) уничтожило грузовик ВСУ во временно оккупированном киевским режимом Славянске», — указано в публикации.

В сообщении атака на грузовик также названа «наглядным примером» уничтожения логистики и резервов украинской армии. Подполье тем самым помогло Вооруженным силам России, действующим на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее координатор подполья в Николаевской области Украины Сергей Лебедев рассказал об ударе по зданию с иностранными наемниками в Одессе во время приема и распределения техники. В результате спастись не смогли 20 человек.

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      Дмитрий Попов
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