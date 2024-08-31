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04:55, 31 августа 2024Россия

Юрист раскрыл способ получения пенсий для домохозяек

Юрист Соловьев: домохозяйки могут сами сформировать будущую пенсию через Соцфонд

Фото: Pxhere

Женщины, занятые домашним хозяйством, могут сам и сформировать будущую пенсию через Соцфонд РФ. Такой способ раскрыл заслуженный юрист страны Иван Соловьев, передает портал Финансы Mail.

Специалист обратил внимание, что если безработным гражданам не хватает трудового стажа на официальном месте работы, они могут рассчитывать на социальную пенсию. В 2024 году ее размер равняется 7 689, 83 рубля.

Также можно увеличить пенсионные выплаты собственными усилиями — с помощью взносов на обязательное пенсионное и медицинское страховавние, указал эксперт. Кроме того, Соловьев напомнил, что чем больше сумма платежа, тем больше пенсионных коэффициентов и стажа начислятся россиянкам.

Ранее работающим пенсионерам предложили поднять лимит пенсионных баллов. Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год.

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