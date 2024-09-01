В России ограничили продажи одного вида контрацепции

Гинеколог Ерофеева: ситуация с покупкой экстренных контрацептивов усложнилась

С 1 сентября 2024 года препараты мифепристон и мизопростол, которые используются для искусственного прерывания беременности, подлежат предметно-количественному учету (ПКУ). Вместе с таблетками для аборта под ограничения попали средства экстренной контрацепции с мифепристоном, а также препараты для лечения миомы матки, рассказала «Ленте.ру» врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

По ее словам, гормональные препараты были рецептурными и раньше, однако с 1 сентября 2024 года таблетки с мифепристоном подлежат особому контролю, а значит, может измениться бланк рецепта. Как объясняла юрист Таисия Кубрина в разговоре с «Медвестником», теперь даже экстренные контрацептивы будут продавать по рецепту 148-1/у-88, который подлежит хранению в течение трех лет.

Если представить себе маломощную аптеку с небольшим количеством персонала, то вряд ли они захотят с этим возиться — не такая большая прибыль. С этой точки зрения — да, усложнилась ситуация. Но, в конце концов, для экстренной контрацепции существуют не только препараты, содержащие мифепристон, но и препараты с левоноргестрелом Любовь Ерофеева гинеколог, эксперт ВОЗ

В начале 2024 года препараты с левоноргестрелом «Постинор» и «Эскапел» разрешили к продаже без рецепта. Несмотря на это, в аптеках продолжают спрашивать рецепт на эти таблетки, отметила Ерофеева, поскольку со складов еще не выкуплены упаковки со старыми инструкциями, в которых указано, что препарат отпускается по рецепту. «Где-то с ноября будут поступать на склады фармацевтических организаций препараты с новой инструкцией, где указано, что это безрецептурный отпуск», — уточнила врач.

Вместе с тем рецептурными являются и, например, оральные контрацептивы, однако на них в аптеке рецепт не спрашивают. По мнению Ерофеевой, тот факт, что многие фармацевты отказываются продавать экстренную контрацепции без рецепта, может свидетельствовать об их безграмотности в вопросе воздействия препаратов на женский организм. «Они считают, что экстренная контрацепция похожа на ранний выкидыш. То есть предполагают, что средства экстренной контрацепции прерывают уже состоявшуюся беременность, — отметила эксперт ВОЗ. — Это совершенно не так, они предотвращают овуляцию. Либо даже полностью ее блокируют в этом цикле».

На этом фоне в ближайшие два месяца «будет очень сложно получить экстренную контрацепцию в аптеках», заключила Ерофеева. По ее словам, женщинам нужно продержаться до ноября, когда в аптеки поступят новые партии «Постинора» и «Эскапела» с обновленными инструкциями. В связи с этим она посоветовала россиянкам, которые живут регулярной половой жизнью и не планируют беременность, прибегнуть к надежной, плановой контрацепции. Для тех, кто оказался в непредвиденной ситуации, существуют альтернативные методы экстренной контрацепции — например, установка спирали.

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Внести мифепристон и мизопростол в перечень препаратов, подлежащих ПКУ, решили из-за того, что аптеки якобы часто отпускают таблетки для аборта без рецепта. Глава Минздрава Михаил Мурашко заверял, что ограничения коснутся «отпуска препаратов для медицинских работников» и не повлияют на доступность средств экстренной контрацепции, однако в конечном итоге мифепристон и мизопростол попал в перечень ПКУ без указания дозировки, что накладывает ограничения на продажи всех препаратов с этими действующими веществами.