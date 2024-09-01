Актеру Евгению Миронову сделали операцию на позвоночнике

Mash: Евгению Миронову сделали операцию на позвоночнике и поставили имплант

Российскому актеру Евгению Миронову провели операцию на позвоночнике. В середине лета артист жаловался на боли в шее, отдающие в левую руку, передает Telegram-канал Mash.

После обследования Миронову диагностировали межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. В ходе операции знаменитости поставили имплант. Спустя две недели актер выписали из больницы, сейчас он проходит реабилитацию. Артисту противопоказаны вертикальные нагрузки, ежедневно необходимо выполнять тренировки для укрепления мышечного корсета.

Как сообщалось, Миронов застудил спину в поезде, после чего у него появились боли в области позвоночника и стали неметь руки. Лечение народными методами и иглоукалыванием, по его словам, успеха не принесли. В 2023 году на церемонии «Золотой орел» актер признался, что считает свою болезнь «наказанием свыше за актерскую наглость». Речь идет о роли епископа в фильме «Сердце Пармы».

В мае стало известно о предстоящей операции немецкого актера Тиля Швайгера. Необходимость в установке стента в сердце появилась после долгих лет курения.