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19:18, 2 сентября 2024Россия

Чиновники отчитались о линейке в обновленной российской школе фотографией из другого места

В Батайске отчитались о линейке в обновленной школе фотографией из другого места

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Батайске Ростовской области отчитались о торжественной линейке ко Дню знаний в якобы обновленной школе фотографией из другого места. На это обратила внимание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, завершить ремонт непосредственно в гимназии №7 к 2 сентября подрядчик не успел — рано утром перед линейкой в понедельник на территории школы заливали бетон и укладывали плитку.

При этом в Telegram-канале администрации города опубликовали пост, что торжественная линейка прошла именно в обновленной гимназии №7, а учеников лично поздравлял глава города Роман Волошин. Публикация сопровождалась фотографиями со сцены в актовом зале.

Местные жители в комментариях заявили, что фотографии сделаны в Городском культурно-досуговом центре. «А учится дети будут тоже в ДК или выделите кабинеты в администрации?» — заметил один из горожан.

Ранее в Кемерове учеников школы вывели на линейку с табличкой «1-й Z класс». Сообщалось, что решение приняли в знак поддержки участников специальной военной операции на Украине по аналогии с измененным названием региона.

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      Елена Торубарова
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