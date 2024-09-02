Финдиректор РФС погиб при крушении Ми-8 на Камчатке

Финансовый директор РФС Замятин погиб при крушении Ми-8 на Камчатке

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин погиб при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте РФС.

Вместе с ним погибла и его жена, которая также находила в вертолете. Отмечается, что союз окажет финансовую поддержку семье и возьмет на себя расходы на организацию похорон.

Вертолет потерпел крушение на Камчатке 31 августа. Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. 22 человека, находившиеся на борту, не выжили. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях тумана.

3 сентября объявили на Камчатке днем траура по жертвам авиакатастрофы. На месте крушения вертолета завершили спасательную операцию — там нашли всех жертв происшествия.