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01:44, 2 сентября 2024Россия

Заложница раскрыла подробности об иностранце среди террористов в Беслане

Бесланская заложница Гуриева: за взрывчатку у террористов отвечал иностранец

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Среди напавших на школу №1 в Беслане террористов был иностранец, который отвечал в банде за взрывчатку. Эти подробности о наемнике «Ленте.ру» раскрыла бывшая заложница, школьная учительница Надежда Гуриева.

Пережившая теракт учительница вспомнила, что боевик сильно отличался от других преступников внешностью и не говорил ни на русском, ни на осетинском языках. Он изъяснялся на смеси английского и арабского, а приказы заложникам отдавал жестами. Гуриева сообщила, что террорист заставлял старшеклассников помогать ему в минировании здания школы — носить взрывчатку и провода.

«Это явно был какой-то иностранец», — уверена Гуриева.

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Захват заложников в Беслане произошел 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Вооруженные террористы загнали учителей, детей и их родителей в спортивный зал, заминировали его и выдвинули к российским властям требования, среди которых был вывод войск из Чечни. Террористы удерживали заложников до 3 сентября, когда в здании прогремели взрывы, и силовики пошли на штурм здания. Жертвами теракта стали 334 человека.

Известно, что в захвате заложников участвовал по меньшей мере один наемник из Саудовской Аравии Абу Фарух. Силовики отследили его письмо на родину, в котором боевик прощался с матерью, а также идентифицировали его по видеозаписи, снятой в лесу около Беслана за несколько дней до теракта и выложенной на сайте боевика саудовского происхождения Абу Дзейта.

По версии бывшей заложницы, сопредседательницы комитета «Матери Беслана» Анеты Гадиевой, пять фигурирующих в деле о теракте и все еще не опознанных тел боевиков также могут принадлежать наемникам из Саудовской Аравии.

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      Марк Леонов
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