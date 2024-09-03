«Больницы переполнены ранеными». Что говорят на Украине после российского удара по учебному центру ВСУ

Times назвала удар ВС России по Полтаве страшнейшим с начала СВО

Российские войска 3 сентября ударили ракетой «Искандер» по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Позже появились данные, что в этот момент там проходило построение личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате удара. Он заявил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи. На тот момент он сообщил, что жертвами удара стал 41 человек, еще 180 пострадали. При этом политик не стал уточнять, кто именно попал под атаку. Позднее власти сообщали об увеличении числа жертв.

При этом с российской стороны утверждается, что в реальности удар мог уничтожить сотни военных. Журнал The Times же назвал удар страшнейшим с начала российской спецоперации (СВО).

Депутат Рады обвинил власти Украины в преуменьшении числа жертв

Власти Украины преуменьшают число жертв в результате удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Власть манипулирует, говоря, что удар пришелся по «учебному заведению и больнице». Врут обо всем, потому что боятся. Боятся, что придется отвечать Артем Дмитрук депутат Верховной Рады

По его данным, с самого утра в этом месте «в воздухе висел разведывательный дрон», но командование якобы не отдало приказ военнослужащим спуститься в подвалы, зная, что есть угроза обстрела. По его словам, военные стали жертвами халатности командиров, лишь часть смогла спастись.

«Эту трагедию используют лишь, чтобы снова прокачать оружием геноцид народа. Ждите новых сборов. Для них такие трагедии — просто возможность набить карманы!» — заключил Дмитрук.

Депутат горсовета Полтавы Сергей Каплин же сообщил, что после удара спасатели долго не могли начать доставать людей из-под завалов из-за постоянных тревог. По его словам, больницы города переполнены ранеными.

Украинские власти сообщили о полусотне жертв

Что касается числа жертв, то вскоре после сообщения от Владимира Зеленского его супруга Елена заявила, что это число возросло до 47.

Кадр: Telegram-канал Артема Дмитрука

Позднее в Минобороны Украины сообщили о 49 жертвах, а также о 219 раненых. Поисково-спасательные работы продолжались. Еще чуть позже офис генпрокурора сообщил о 51 жертве.

Рогов заявил об уничтожении сотен военных

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что речь идет о бывшем Полтавском высшем военном командном училище связи имени Маршала Советского Союза Москаленко. В последнее время оно специализировалось на подготовке личного состава для ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.

По его данным, в момент построения там находилось более 500 военных, а потери «исчисляются сотнями».

В центре в момент удара могли находиться иностранные военные

По данным канала «Военная хроника», речь идет о 179-м учебно-тренировочном центре войск связи (военная часть А3990). «Пока информация с мест обрывочная, но, судя по косвенным сведениям, "Искандер" поразил цель как раз в момент построения личного состава», — добавил канал.

Фото: Leo Correa / AP

При этом подчеркивается, что подготовку украинских специалистов радиоэлектронной борьбы и связи проводят иностранные инструкторы, в том числе действующие военнослужащие армий других стран. «С учетом того, что начало прилетать по объектам в глубоком тылу, складывается впечатление, что эти люди уже приступили к работе. В целом стоит сказать, что их прибытие и размещение в таких объектах, координаты которых давно известны, упрощает работу российской разведке и ракетчикам», — посчитали в «Военной хронике».

Удар назвали страшнейшим с начала СВО

Удар Российской армии по тренировочному центру в Полтаве стал одним из самых страшных для ВСУ с начала спецоперации, заявило британское издание The Times. «Более 200 человек получили ранения из-за одного из сильнейших авиаударов», — отмечается в статье. Жертв, как уточняло издание, насчитывалось более 47.

При этом в статье предполагается, что число тех, кто не выжил в результате этой атаки, может возрасти. По данным неназванных украинских экспертов, это число может достигнуть 600.