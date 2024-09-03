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22:39, 3 сентября 2024Бывший СССР

Назван новый кандидат на пост замглавы офиса Зеленского

Железняк: вместо уволенного Шурмы замглавы офиса Зеленского станет Камышин
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале назвал возможную кандидатуру на пост заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского вместо уволенного Ростислава Шурмы.

По его словам, на должность могут назначить главу минстратегпрома Украины Александра Камышина, который 3 сентября подал заявление об отставке.

Железняк добавил, что Шурму уволили из-за «позиции партнеров и откровенной коррупции». Он посетовал на то, что Киеву понадобилось много усилий и год времени, чтобы понять, что экономикой управляет коррупционер. «Вместо Шурмы назначат нормального человека — Александра Камышина», — заявил депутат.

До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского подал в отставку. Позднее был опубликован соответствующий указ главы государства.

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