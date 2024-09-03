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19:12, 3 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали запрещенные для возведения в ипотеку постройки

Риелтор Шмелев: на ипотечные деньги нельзя строить бани, сараи и гаражи

Фото: Сергей Никифоров-Гордеев / Фотобанк Лори

На ипотечные деньги нельзя строить бани, сараи, гаражи и хозблоки. Запрещенные для возведения с привлечением госкредита на жилье постройки назвал россиянам риелтор-практик Владимир Шмелев, пишет aif.ru.

«Ипотека дается только на возведение жилого дома: предварительно банк должен согласовать проект. Если человек взял кредит на индивидуальное жилищное строительство, то потом он может присвоить готовому объекту почтовый адрес и оформить регистрацию — временную или постоянную», — пояснил специалист.

Риелтор добавил, что под запретом также строительство многоквартирных домов и зданий выше трех этажей суммарной высотой 20 метров на земле садового некоммерческого товарищества (СНТ). Шмелев предупредил, что жилье и подсобные помещения нельзя использовать для заработка. «Поэтому возвести мини-гостиницу в садовых товариществах не разрешат», — заключил эксперт.

Ранее дачников предупредили об угрозе сноса объектов на участке, которые не соответствуют критериям вспомогательного строения. Без риска демонтажа на загородном участке можно возводить сараи, бани, навесы, погреба, хозяйственные постройки. Однако для остальных объектов необходимо разрешение на строительство.

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      Нина Ташевская
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