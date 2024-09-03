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20:22, 3 сентября 2024Моя страна

Россиянин покупал лотерейные билеты на протяжении 1,5 года и выиграл сотни тысяч рублей

Житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею свыше 666 тысяч рублей

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Житель Нижнего Новгорода покупал лотерейные билеты на протяжении 1,5 года и выиграл сотни тысяч рублей. Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что в общей сложности россиянин получил свыше 666 тысяч рублей. До этого случая выигрыш мужчины не превышал 1500 рублей.

Россиянин рассказал, что подумал о выигрыше в размере 25-30 тысяч рублей и не ожидал получить такую сумму. Он сразу же поделился радостной новостью с женой и детьми.

Ранее житель Свердловской области выиграл в лотерею 1,9 миллиона рублей. Лотерейный билет он приобрел в мобильном приложении.

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      Фариза Бацазова
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