Россиянин покупал лотерейные билеты на протяжении 1,5 года и выиграл сотни тысяч рублей

Житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею свыше 666 тысяч рублей

Житель Нижнего Новгорода покупал лотерейные билеты на протяжении 1,5 года и выиграл сотни тысяч рублей. Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что в общей сложности россиянин получил свыше 666 тысяч рублей. До этого случая выигрыш мужчины не превышал 1500 рублей.

Россиянин рассказал, что подумал о выигрыше в размере 25-30 тысяч рублей и не ожидал получить такую сумму. Он сразу же поделился радостной новостью с женой и детьми.

Ранее житель Свердловской области выиграл в лотерею 1,9 миллиона рублей. Лотерейный билет он приобрел в мобильном приложении.