В деле о вымогательстве у ветерана СВО ищут других жертв. Силовиков проверят из-за отказа принять заявление военного

В деле о вымогательстве денег у ветерана СВО появятся новые фигуранты

В деле о вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО) в Приморском крае ищут других жертв.

21-летний военный лишился руки в ходе боев, за счет чего получил выплату. О поступлении трех миллионов узнали мошенники. Сначала они выманили у потерпевшего 250 тысяч рублей, прикрываясь знакомством с судьей. Затем некий Рауф Хубалиев, пообещав вернуть потерянные деньги, забрал еще 150 тысяч рублей и скрылся.

Как именно у ветерана СВО требовали деньги, не уточняется. Но после случившегося он обратился в полицию, где в помощи ему отказали.

Обманутый мошенниками военный привлек внимание прощальным видео

После этого участник СВО записал прощальное видео, в котором обратился к главе СК Александру Бастрыкину.

Я прошу Александра Бастрыкина и вышестоящие органы, чтобы посодействовали после моей смерти, чтобы посадили виновных, ни один я потерпевший военный

После публикации ролика мужчина пропал. К его поискам были привлечены сотрудники уголовного розыска, военной полиции, кинологической службы, волонтеры общественной организации «ПримПоиск» и военнослужащие 155-ой Дивизии Морской Пехоты.

Ветерана обнаружили через несколько часов в бессознательном состоянии. На скорой помощи его доставили во Владивостокскую клиническую больницу №2.

Силовиков проверят из-за отказа принять заявление военного

В краевом главке МВД указали, что по результатам проверки будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал дикой ситуацию, «когда воин, сражающийся за Родину на передовой, возвращаясь домой, должен сражаться еще и с местными бандитами, от которых правоохранительная система не может его защитить». Он надеется, что Генпрокуратура и МВД кардинально разберутся с этой проблемой в регионе.

Между тем правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 22-летнего жителя Уссурийска, который был ранее судим. Он признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

Ранее ветеран СВО отдал 1,5 миллиона рублей за недострой. Его жена нашла подрядчика и заключила договор. В результате выяснилось, в 2019 году строитель был приговорен к четырем годам колонии по статье о мошенничестве — мужчина обманул 22 заказчика на сумму 6 миллионов рублей.