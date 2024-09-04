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20:59, 4 сентября 2024Культура

50 Cent подсчитал свои многомиллионные траты на адвокатов

Рэпер 50 Cent заявил, что потратил на адвокатов 24 миллиона долларов

Фото: John Nacion / Globallookpress.com

Рэпер 50 Cent посчитал свои траты на адвокатов, защищавших его в судах на протяжении карьеры. Об этом артист рассказал в интервью изданию Entertainment Weekly.

По словам музыканта, он обожает судиться, а иногда делает это просто ради развлечения.

«Я постоянно сужусь, потратил на адвокатов уже больше 24 миллионов долларов. Я отправляю гребанных адвокатов ко всем, кто мне не нравится, иногда я делают это просто ради веселья. Теперь жду, когда наконец разбогатею», — пошутил рэпер.

Ранее стало известно, что 50 Cent поместил Дональда Трампа на обложку своего нового альбома.

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      Андрей Шеньшаков
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