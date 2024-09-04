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20:43, 4 сентября 2024Ценности

Интимный момент между Джиджи Хадид и Брэдли Купером попал на фото

Фото: Ciaopix / Backgrid / Legion-Media

Папарацци запечатлели интимный момент между американской моделью палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид и актером Брэдли Купером. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитостей заметили у побережья Италии во время отдыха на яхте. 29-летняя манекенщица предстала перед камерами в полосатом бюстгальтере от бикини и спортивных штанах. 49-летний актер, в свою очередь, был одет в белую футболку и серые штаны.

На размещенных кадрах видно, что возлюбленные обнимаются. При этом звезда фильма «Маэстро» положил руки на ягодицы своей избранницы.

В июле анонимный источник сообщал, что союз Хадид и Купера перерос в полноценные отношения.

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      Мария Винар
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