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13:56, 4 сентября 2024Мир

МИД рассказал о причастности Великобритании к атакам украинских БПЛА

Захарова: украинские БПЛА настраивались для атак в Великобритании

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) настраивались в Великобритании для атак по территории Ростовской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

Захарова рассказала о причастности британских компаний для атак украинских БПЛА по объектам в Ростовской области. По информации МИД, настройка беспилотников осуществлялась рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB в британском Солсбери.

«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

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      Виктория Кондратьева
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