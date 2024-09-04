Захарова: украинские БПЛА настраивались для атак в Великобритании

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) настраивались в Великобритании для атак по территории Ростовской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

Захарова рассказала о причастности британских компаний для атак украинских БПЛА по объектам в Ростовской области. По информации МИД, настройка беспилотников осуществлялась рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB в британском Солсбери.

«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.