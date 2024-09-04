Неизвестный заглядывал в окно к 12-летней россиянке и требовал оголиться

В Москве неизвестный залез на подоконник к пятикласснице и требовал оголиться

В Москве неизвестный заглядывал в окно квартиры, где спала 12-летняя школьница, и через форточку начал тыкать ее двухметровой палкой и требовать, чтобы она оголилась. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел 1 сентября рано утром. По словам школьницы, во сне она почувствовала странные прикосновения. Когда она открыла глаза, увидела, как незнакомый мужчина азиатской внешности просунул в форточку окна двухметровую палку и тычет ею в руку девочки. Потом девочка посмотрела на него, незнакомец уронил палку в комнату и отошел от окна. Пятиклассница отметила, что мужчина был не один, потому что она слышала голоса за окном.

Спустя некоторое время незнакомец вернулся и попросил ее вернуть палку. Школьница завернулась в одело и передала палку в форточку, а потом снова легла в кровать. После этого злоумышленник начал просить ее раздеться перед ним и оголил свои половые органы. Затем она встала с кровати, оделась, снова завернулась в одеяло и ушла в ванную. Она просидела в ванной какое-то время, а когда вернулась к себе — за окном никого не было. Она закрыла форточку, задернула шторы и легла спать. Утром девочка рассказала матери о случившемся. Женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении россиянки, которой удалось от него отбиться.