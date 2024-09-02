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18:08, 2 сентября 2024Силовые структуры

Полиция задержала напавшего на россиянку мигранта-насильника

В Москве задержали азиата, пытавшегося изнасиловать россиянку

Фото: СУ СК по городу Москве

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении россиянки, которой удалось от него отбиться. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным силовиков, благодаря подробным описаниям внешности преступника со стороны женщины им удалось выйти на след насильника-азиата. Следствие проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мужчина азиатской внешности сначала некоторое время преследовал свою жертву, а потом совершил нападение перед стройкой. Мужчина повалил москвичку на землю, ободрав ей колени и попытался дотянуться до нижнего белья. Женщина сумела дать отпор обидчику — она вцепилась ногтями в его руку и оставила серьезную ссадину. Такого развития событий незнакомец не ожидал и быстро скрылся.

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      Владимир Седов
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