Полиция задержала напавшего на россиянку мигранта-насильника

В Москве задержали азиата, пытавшегося изнасиловать россиянку

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении россиянки, которой удалось от него отбиться. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным силовиков, благодаря подробным описаниям внешности преступника со стороны женщины им удалось выйти на след насильника-азиата. Следствие проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мужчина азиатской внешности сначала некоторое время преследовал свою жертву, а потом совершил нападение перед стройкой. Мужчина повалил москвичку на землю, ободрав ей колени и попытался дотянуться до нижнего белья. Женщина сумела дать отпор обидчику — она вцепилась ногтями в его руку и оставила серьезную ссадину. Такого развития событий незнакомец не ожидал и быстро скрылся.