26-летняя москвичка отбилась от насильника и обратила его в бегство

«112»: в Москве девушка отбилась от насильника-азиата и обратила его в бегство

На улице Ульянова на юго-западе Москвы 26-летняя девушка отбилась от насильника-азиата и обратила его в бегство. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным источника, горожанка поздно вечером возвращалась домой. Она заметила подозрительного мужчину, который следовал за ней. Когда девушка оборачивалась, незнакомец делал вид, что говорил по телефону.

На нападение он решился перед стройкой. Мужчина повалил москвичку на землю, ободрав ей колени и попытался дотянуться до нижнего белья. Девушка сумела дать отпор обидчику — она вцепилась ногтями в его руку и оставила серьезную ссадину. Такого развития событий незнакомец не ожидал и быстро скрылся.

Девушка после случившегося обратилась в полицию. Оперативники по ее рассказу составили портрет преступника — ему примерно 25 лет, его рост около 170 сантиметров. Нападавший был одет в темные штаны и серую кофту с капюшоном. С собой у него был черный рюкзак.

Ранее сообщалось, что в Люберцах Московской области женщина отбилась от насильника и помогла его задержать до приезда Росгвардии.