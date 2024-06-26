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15:52, 26 июня 2024Силовые структуры

Россиянка отбилась от насильника в Подмосковье и помогла его задержать

В Подмосковье женщина отбилась от насильника и вместе с соседями задержала его

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Люберцах Московской области женщина отбилась от насильника и помогла его задержать до приезда Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 24 июня. Потерпевшая рассказала, что вышла на пробежку и возле лесополосы на нее напал неизвестный. Он потащил ее вглубь леса, где стал трогать, целовать и пытаться раздеть и изнасиловать. Женщине удалось отбиться, после чего она побежала к дому и вызвала полицию.

Напавший не пытался скрыться, выйдя из леса, он пошел по тому же району. Задержать его женщине помогли соседи — они гонялись за насильником по двору, пока тот не выбился из сил, а потом заломали ему руки и повалили на землю. Прибывшие сотрудники Росгвардии забрали мужчину в отдел. Там он признал факт нападения, но заявил, что хотел ограбить женщину. При этом у потерпевшей на пробежке не было сумки, а телефон он не тронул.

По заявлению местных жителей, за день до этого задержанный выслеживал другую женщину и ходил за ней по жилому комплексу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двух граждан Узбекистана, подозреваемых в изнасиловании женщины.

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      Илона Палей
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