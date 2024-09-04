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11:10, 4 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за покушение на сотрудничество с Украиной

Суд в Ростове дал 3,5 года мужчине за покушение на сотрудничество с Украиной

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил жителя Ростова-на-Дону к 3,5 годам колонии общего режима за покушение на конфиденциальное сотрудничество с Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Мужчина по фамилии Новицкий был признан виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. В зале суда он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данным ведомства, осужденного задержали в феврале. Сотрудники ФСБ установили, что он поддерживал связь с представителем Службы безопасности Украины для оказания последнему помощи в проведении направленных против безопасности России мероприятий.

Ранее Лефортовский суд Москвы заключил под стражу мужчину по фамилии Щуров, обвиняемого в государственной измене. Какие-либо подробности по делу не раскрываются из-за грифа секретности.

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