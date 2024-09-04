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03:45, 4 сентября 2024Силовые структуры

В Москве мужчину арестовали за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене

Фото: Pixabay

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте мужчины по фамилии Щуров, обвиняемого по статье о государственной измене. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Какие-либо подробности по делу не приводятся из-за грифа секретности. Ходатайство об аресте россиянина удовлетворено во вторник, 3 сентября.

Ранее стало известно, что суд заключил под стражу жителя Алтайского края, подозреваемого в государственной измене. Арестованный, действуя в интересах признанного террористическим и запрещенного в России украинского формирования, перевел деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Этими средствами он профинансировал деятельность, направленную против безопасности РФ.

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      Марина Совина
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