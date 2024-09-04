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18:32, 4 сентября 2024Забота о себе

Россиянам назвали неочевидные симптомы болезней сердца

Фельдшер Балан: кашель и одышка могут быть признаками болезней сердца

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан назвала неочевидные признаки болезней сердца. Как рассказала Балан в беседе с «Лентой.ру», признаками подобных заболеваний могут быть кашель и одышка.

«Болезни сердца — одна из главных причин смертности в России. У мужчин в возрасте 65 лет риск смерти от ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта втрое больше, чем у женщин. Сердечно-сосудистые заболевания зачастую возникают у эмоционально реагирующих людей. Им также подвержены пациенты с эндокринными заболеваниями, к примеру, пожилые люди. Симптомы возникают постепенно и зачастую дают знать о себе в преклонном возрасте», — рассказала специалист.

Признаков заболеваний много. Следует обратить внимание на здоровье, когда сильно болит в груди в районе сердца. Другие симптомы — слабость, частые обмороки без явной причины, постоянно повышенное или низкое артериальное давление. (...) Существуют более скрытые симптомы — кашель и одышка. Стоит насторожиться, если чувствуете затрудненное дыхание, нехватку воздуха в покое или при небольшой нагрузке. Если в положении лежа кашель только нарастает, а отхаркивающие средства не помогают, нужно обратиться к специалисту

Наталья Баланфельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы»

Кроме того, Балан напомнила, что в случаях, когда больше 20 минут ощущается давящее, распирающее чувство в груди, головокружение и холодный пот, нужно вызывать скорую помощь. Подобные симптомы говорят об инфаркте миокарда, объяснила эксперт.

«Некоторые признаки могут возникнуть на фоне малой физической активности, большого потребления сахара и насыщенных жиров. Точный диагноз поставит только врач. Чтобы предотвратить заболевания, важно вести активный и здоровый образ жизни. Откажитесь от алкоголя и сигарет, следите за своим питанием и весом», — порекомендовала она.

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Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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