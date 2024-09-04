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10:54, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Сообщение о ракетном ударе ВС России в Полтаве по гражданскому объекту не подтвердилось

Депутат Рады Безуглая: удар в Полтаве произошел во время построения военных ВСУ

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

3 сентября Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале сообщило, что ВС России нанесли удар в Полтаве по гражданскому учебному заведению. Однако эта информация оказалась недостоверной.

На самом деле, удар был нанесен по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ. Институт телекоммуникаций, как называют его в украинских СМИ, в 2013 году в результате реорганизации вошел в состав созданного Военного института телекоммуникаций и информатизации (ВИТИ). В здании, о котором идет речь, также находится Военный колледж сержантского состава ВИТИ, который готовит специалистов для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантского и старшинского состава ВСУ по специальностям «компьютерные науки, телекоммуникации и радиотехника»; «электронные коммуникации и радиотехника».

По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, удар в Полтаве произошел во время построения военных ВСУ.

На Украине после удара возбуждено уголовное дело по статье о халатности на военной службе.

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      Варвара Кошечкина
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