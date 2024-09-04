Тревел-блогеру рассказали о вине россиян перед немцами по одной причине

Российскому тревел-блогеру рассказали о вине россиян перед немцами по одной причине. Об этом он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что последние несколько лет европейцам становится все сложнее переносить зиму, особенно теперь, когда российский газ перестает греть их дома. Чтобы держать ситуацию под контролем, правительство ФРГ снизило уровень отопления квартир до особого «приемлемого уровня».

«Чтобы было понятно, приемлемый уровень глазами правительства Германии составляет 15-17 градусов, — пояснил он. — Любопытно, что будто по злой иронии зимы последние годы в европейских странах становятся все холоднее».

При этом, по словам путешественника, жители ФРГ винят в случившемся российское правительство, которое якобы специально подрывает боевой дух немецких граждан, каждый год снижая поставки газа.

«Именно так говорят по телевизору, людям приходится верить, — пояснил россиянин. — Честно говоря, глядя на такое положение Германии, начинаешь понимать, кому вышли боком санкции, которые так уверенно вводили европейские страны несколько лет назад».

Ранее это же российский путешественник описал жизнь немецких пенсионеров фразой «наши крепко позавидуют немецким». Первым плюсом «немецкой старости» блогер назвал полное отсутствие ответственности.