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13:52, 4 сентября 2024Экономика

Ценам на один тип жилья в России предрекли падение

Риелтор Апрелев: цены на жилье в новостройках упадут на 15-20 процентов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

К 2025 году цены на квартиры в новостройках могут упасть на 15-20 процентов. Снижение стоимости этого типа жилья предрек вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, его слова передает «Ридус».

После отмены массовой льготной ипотеки и повышения ключевой ставки до 18 процентов спрос на новостройки в России уже упал на 70 процентов по итогам августа. Логичным следствием такой динамики будет снижение цен на строящиеся квартиры, считает Апрелев.

«Думаю, где-то к началу 2025 года цены на новостройки упадут на 15-20 процентов. В Москве уже есть застройщики, которые декларируют скидку в размере 35 процентов. Некоторые девелоперы предлагают скидки 15-20 процентов», — рассказал специалист.

Апрелев допускает, что тренд на снижение интереса россиян к новостройкам сохранится, если Центробанк не понизит ключевую ставку. При этом риелтор убежден, что дальнейшего повышения цен на квартиры точно не будет.

Ранее эксперты спрогнозировали, что к концу 2024 года — началу 2025-го цены на жилье начнут снижаться как на первичном, так и на вторичном рынке.

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      Нина Ташевская
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