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08:49, 4 сентября 2024Мир

В Кремле ответили на вопрос о приглашении иностранных лидеров на парад к 80-летию Победы

Песков: РФ не пригласит глав недружественных стран на парад к 80-летию Победы

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия не пригласит глав недружественных стран в Москву на парад по случаю 80-летия Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о приглашении иностранных лидеров на парад, представитель Кремля заявил, что это будут, в основном, лидеры из стран СНГ. Накануне парада планируется провести неформальный саммит с их участием.

«Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это будет очень-очень внушительный список», — подчеркнул Песков.

На прошедшем параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Он подчеркнул, что страны, строящие по сути колониальную политику, стараются перечеркнуть память о солдатах-освободителях, благодаря которым удалось одержать победу над нацистской Германией.

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      Виктория Кондратьева
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