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13:48, 4 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали двух курьеров аферистов в День знаний

МВД: полицейские Санкт-Петербурга задержали двух курьеров аферистов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух незнакомых между собой курьеров аферистов в День знаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 28-летний житель поселка Новогорелово Ленинградской области приехал по указанию мошенников к 83-летней пенсионерке из Московского района. Он забрал у нее 200 тысяч рублей. Затем он забрал еще 960 тысяч рублей у 91-летней жительницы Калининского района. Все суммы россиянин перевел аферистам, оставив себе небольшой процент.

Второй подозреваемый — 21-летний петербуржец. Он похитил у 79-летней пенсионерки 430 тысяч рублей и также передал деньги мошенникам.

Все трое пенсионеров перед приходом задержанных посыльных были обмануты по одной схеме. Они поверили, что их сбережения необходимо перевести на «безопасный счет». Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве полицейские задержали 34-летнего россиянина из Новосибирской области, работавшего курьером телефонных мошенников.

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      Екатерина Кашурникова
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