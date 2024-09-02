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20:04, 2 сентября 2024Силовые структуры

Полиция задержала забравшего 1,2 миллиона рублей у москвички курьера мошенников

В Москве задержали курьера телефонных мошенников с 1,2 миллионами рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали 34-летнего россиянина из Новосибирской области, работавшего курьером телефонным мошенников. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает МВД Медиа.

По данным силовиков, задержанный специально приехал в Москву для незаконного заработка, криминальную работу он нашел в социальной сети. В один из дней он прибыл в район Соколиная Гора, где встретился с жертвой мошенников, которая благодаря манипуляциям аферистов и по их указанию передала курьеру 1,2 миллиона рублей.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий посыльный телефонных аферистов был задержан сотрудниками полиции на Алтуфьевском шоссе.

Задержанный рассказал, что для получения вознаграждения ему необходимо было приезжать по указанным адресам, представляться сотрудником банка и, демонстрируя поддельные документы, забирать деньги якобы для перевода их на безопасный счет.

29 августа в Костроме сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента-программиста, который на протяжении полутора лет набирал курьеров для мошенников.

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      Владимир Седов
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