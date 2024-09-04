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16:58, 4 сентября 2024Россия

Минэкономразвития и МИД заявили о работе над увеличением срока действия электронных виз

Вахруков заявил о работе министерств над увеличением срока электронных виз

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Минэкономразвития и МИД работают над увеличением срока действия и кратности электронных виз в Россию для иностранных туристов, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

«С МИД занимаемся решением вопроса увеличения срока действия и кратности электронной визы. Понимая, что Россия страна большая, единожды приехав и посмотрев какое-то одно место, наши гости хотят вернуться и посмотреть что-то другое», — сказал он на сессии Восточного экономического форума «Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений».

Вахруков напомнил, что после запуска механизма электронных виз 1 августа 2023 года до конца июля в Россию по ним приехали 420 тысяч иностранных туристов. В рамках соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном — более миллиона человек.

«И это то направление, над которым надо работать. Надо расширять перечень стран с упрощенным визовым режимом, с Индией безвизовые групповые поездки запускать и так далее», — добавил Вахруков.

Вторая важнейшая составляющая въездного туризма — транспорт, отметил он. В Россию сейчас прямыми рейсами можно прилететь из 40 стран, только в июне было запущено 20 новых маршрутов.

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      Алена Шаповалова
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