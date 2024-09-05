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16:27, 5 сентября 2024Экономика

Часть российского региона осталась без света

МЧС: некоторые районы Кабардино-Балкарии остались без света из-за непогоды

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Некоторые районы Кабардино-Балкарии остались без света из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

В среду, 4 сентября, регион накрыли мощные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром. «В результате порывов ветра имеются локальные отключения света. Местами были подтоплены низменные участки местности», — рассказали в ведомстве.

Муниципалитеты и службы жизнеобеспечения проводят совместную работу по устранению последствий непогоды. В некоторые районы были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС. Отмечается, что пострадавших нет. Согласно прогнозам, 5 и 6 сентября в Кабардино-Балкарии продолжатся ливни и сильный ветер.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о заморозках. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода в столичном регионе может испортиться 6 сентября.

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      Александра Качан
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