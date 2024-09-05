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15:16, 5 сентября 2024Спорт

Медведева рассказала о работе с психологом

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что посещает психолога

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе с психологом. Об этом стало известно из интервью на Youtube-канале комика Ивана Абрамова.

«Если я слышу от себя "я не знаю, что делать дальше", то пишу психологу. Обычно мне хватает двух-трех сессий, чтобы этот комок полностью распутался. Такое происходит где-то раз в полгода», — заявила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

4 сентября Медведева назвала свой любимый город. «Мой любимый город — Москва, и я бы ничего не меняла в ней. Если посмотреть на мою Москву лет десять-пятнадцать назад и сейчас, то видно, что она только хорошеет», — отметила фигуристка.

Ранее Медведева за один раз потратила более полумиллиона рублей на шоппинг. По словам фигуристки, на самом деле она может позволить себе и более крупные покупки.

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      Андрей Стрельцов
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